Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hulisi Şahiner (57) idaresindeki 58 FD 533 plakalı traktör, Dinar- Başmakçı kara yolu Tekin köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Şahiner, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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