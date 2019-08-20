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Afyonkarahisar'da "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Dikkat sizden, notlar bizden" Projesi kapsamında projeye katılan 5 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Dikkat sizden, notlar bizden" Projesi kapsamında projeye katılan 5 çocuğa bisiklet hediye edildi.
Ramazan bayramında başlatılan Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında çocuklar yolculuk sırasında içinde bulundukları aracın sürücüsü hakkında notlar tutarak hatalarını belirledi.
Bu karneleri Jandarma Genel Komutanlığı'na göndererek projeye destek veren çocuklar arasında noter huzurunda kura çekildi.
Bu kura sonrası bisiklet kazanan 5 Afyonkarahisarlı çocuğa bisikletleri Valilik önünde düzenlenen tören ile verildi.
Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bu yılın trafik öncelikli bir yıl olarak ele alındığını ve bununla ilgili sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildiğini söyledi.
Tutulmaz, trafik ile ilgili her türlü sorunun belirlenmesi ve önüne geçilmesi ile daha güvenli bir yolculuk yaratmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu konuda Valilik başta olmak üzere kaymakamlıklar, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı olarak özel bir önem veriyoruz. Jandarma Genel Komutanlığının bununla ilgili bir projesi vardı. Ramazan bayramı boyunca bu projeye çocuklardan katılım alındı. Katılımcı bu çocuklar arasında yapılan çekiş sonrası bisiklet kazanan çocuklara bisikletlerini verdik. Biz buradan trafikteki tüm vatandaşlara, gençlere, öğrencilere büyüklere daha dikkatli olmalarını kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Yaya öncelikli bir trafik anlayışıyla yayalara öncelik vermelerini, sağlıklı güvenli bir trafik temennisinde bulunuyoruz."
Törende ayrıca bisiklet kazanan çocuklara katılım belgesi verildi.
Törene Vali Tutulmaz ile birlikte Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız katıldı.
Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:10 Kaynak: AA
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