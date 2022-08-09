Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Cumhuriyet, Karahisar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı - Son Dakika

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