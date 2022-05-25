Afyonkarahisar'da "Doğa Atölyesi" ile "Akıl ve Zeka Oyunları" atölyeleri açıldı

Afyonkarahisar'da Kocatepe İlkokulu bünyesinde kurulan "Doğa Atölyesi" ile "Akıl ve Zeka Oyunları" atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından okulda açılışı yapılan Doğa Atölyesi'ne 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Eren Yel'in, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesine ise 100. Yıl Zafer Akıl ve Zeka oyunları atölyesi ismi verildi.

Kocatepe İlkokulu Müdürü Anıl Yuvka, açılışta yaptığı konuşmada, "Öğrencilerin doğayla buluşması ile sosyal ve duygusal becerilerinin ilerlemesini sağlamak amacıyla atölyelerimizi oluşturduk. Öğrencilerimize yaşantı odaklı bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanıyan atölyelerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Alışın ardından Yalçın, okulda düzenlenen turnuvalarda birinci olan takımlara ödüllerini verdi.