Afyonkarahisar'da liseler arasında başlatılan "Doğa için var mısın" projesi kapsamında Kocatepe Anadolu Lisesi Hıdırlık mesire alanını temizledi.

Kocatepe Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz hafta İmaret Camisi ve çevresini temizleyerek kendilerine meydan okuyan Afyon Lisesi'nin çağrısına tepkisiz kalmadı.

Okulun Bilinçli Tüketici ve Çevre Kulübü Öğretmeni ve 9. sınıf öğrencileri, proje kapsamında Afyonkarahisar'ın en önemli mesire alanı olan Hıdırlık'ta çevre temizliği gerçekleştirdi.

Okuldan otobüsle gelen öğrenciler ellerine geçirdikleri eldivenle topladıkları çöpleri çöp poşetlerine doldurdu.

Kocatepe Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın temizlenmesi ve çevre bilincinin oluşturulması için Afyon Lisesi'nin çağrısına okul olarak karşılık verdiklerini söyledi.

Saraçoğlu, 36 öğrenci ve 3 öğretmen ile çevre temizliğine katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

İlimizde uygulanmakta olan proje kapsamında okulumuzun bilinçli tüketici ve Çevre Kulübü öğretmen ve 9. sınıf öğrencileri çevreyi temizlemek için Afyon Lisesi'nin çağrısına cevap vermek istedi. Bizde Hıdırlık mevkisinde temizlik yaptık. Bizde Ali Çağlar Anadolu Lisesi'ne meydan okuyoruz."

Daha sonra öğrenciler hep bir ağızdan Ali Çağlar Anadolu Lisesi'ne çağrı yaparak meydan okudu.