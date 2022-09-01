Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı - Son Dakika
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Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı

01.09.2022 16:56
Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı

Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan lahit yetkililer tarafından yapılan incelemenin ardından iş makinesi ile hafriyat kamyonuna yüklenerek müzeye götürülmek üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan lahit yetkililer tarafından yapılan incelemenin ardından iş makinesi ile hafriyat kamyonuna yüklenerek müzeye götürülmek üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar'ın Diner ilçesi Camikebir Mahallesi'nde doğalgaz çalışması yapan ekipler tarafından yapılan kazı esnasında lahit mezar bulunmuştu. Geniş güvenlik ünlemleri ile korunan lahit mezar Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünden ekipler tarafından incelendi. Yapılan incelemenin ardından lahit iş makinesi ile hafriyat kamyonuna yüklenerek Müze Müdürlüğüne götürülmek üzere yola çaktı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor 30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor Doğalgaz çalışması esnasında tarihi eser bulundu Doğalgaz çalışması esnasında tarihi eser bulundu
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı - Son Dakika
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