Afyonkarahisar'da doğum gününde hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da doğum gününde hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da doğum gününde hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, personeliyle ilçe hastanesine pankartla gelerek sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Afyonkarahisar'da doğum gününde hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, personeliyle ilçe hastanesine pankartla gelerek sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" 3. gününde de devam etti.

Bugün doğum günü olan Çöl ile belediye çalışanları, maskelerini takarak saat 21: 00'de ilçe hastanesine "Canları pahasına görevleri başında olan tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız" yazılı pankartla geldi.

Özverili çalışmalarından hastanenin Sağlık Bakım Müdürü ve Başhemşiresi Ümran Alaybeyoğlu'na çiçek takdim eden Çöl, sağlık çalışanlarına da kurutulmuş sağlıklı atıştırmalıklar ikram etti.

Hastane önünde sağlık çalışanlarını alkışlayan Çöl, hastane personelleriyle birlikte, "Biz sizin için buradayız bize destek için evde kalın" sözlerini söyledi.

Çöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon vermek için hastaneye pankartla geldiklerini söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla zor günler geçirdiğini dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanımızın bizlere söylemiş olduğu ve bizlere ilettiği hassasiyetle sağlık çalışanlarımızın yanında olmaktan da son derece mutluyum. Bugün her ne kadar doğum günüm olsa da, milletimize hizmet etme yolunda her daim Sandıklı halkının yanındayız. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak hizmete bir telefon kadar yakınız. Sizler yeter ki evinizde kalınız, biz sizlere her daim hizmet etmeye hazırız. Bu kötü virüs ve hastalığın tüm coğrafyalardan silinmesini Allah'tan istiyoruz."

Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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