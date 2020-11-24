Afyonkarahisar'da "Doktor" unvanlı öğretmen "Yılın Çalıkuşları"ndan biri oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Kaplan, yılın öğretmenleri listesine, akademik alanda yaptığı başarılı çalışmalar ile hak ettiği "Doktor" unvanı ile girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran öğretmenler arasından "eğitimde fark oluşturan 81 öğretmen" belirlendi. Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Kaplan, AA muhabirine, öğretmenliğin fedakarlık olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencileri kendi evlatları gibi gördüğünü belirten Kaplan, "Onların hem kişisel gelişimlerine hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamaya çalışırız. Çünkü bunu pandemi süreciyle de çok belirgin olarak yaşadık. Belki aramıza mesafeler girdi ama onlarla olan irtibatımız hiç kopmadı." dedi.

Evlerinde onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bu süreci sağlıklı atlatmalarına yardımcı olduklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Çünkü öğretmenliğin gerçek anlamı budur fedakarlıktır. Her fırsatta hem kişisel, hem akademik gelişimi tamamlamak ve geliştirmek üzere çeşitli projelerde yer almaya çalıştım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında yürütülen Deha projesinde Hollanda gezimiz oldu. Bu gezi sırasında Hollanda'nın eğitimi, birikimi ve değerleri hakkında bilgiler edindim. Orada edindiğim bilgi ve tecrübelerimi sahaya öğrencilerime yansıttım. Böylelikle öğrencilerimin sadece yerel anlamda değil ulusal anlamda da gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştım."