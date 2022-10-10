Afyonkarahisar'da doktoru tehdit eden hamile kadın bağış yapınca uzlaşıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da doktoru tehdit eden hamile kadın bağış yapınca uzlaşıldı

10.10.2022 13:10
Afyonkarahisar'da doktoru tehdit eden hamile kadın bağış yapınca uzlaşıldı

Afyonkarahisar'da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen kadının, doktorun yatış talebine itiraz ederek, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar.

Afyonkarahisar'da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen kadının, doktorun yatış talebine itiraz ederek, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar." sözleri üzerine açılan soruşturmada, kadının bin lira bağış yapması üzerine uzlaşma sağlandı.

Bircan C, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya gitti.

Bircan C'yi muayene eden doktor Kamuran S, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış önerdi.

Doktor Kamuran S'nin, yatış yapmak istemeyen Bircan C'nin formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar, bunlar da hak ediyor." şeklinde tehdit ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından doktor Kamuran S, şikayetinden vazgeçmek için Bircan C'nin, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin lira yatırmasını talep etti.

Bircan C'nin parayı ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da doktoru tehdit eden hamile kadın bağış yapınca uzlaşıldı - Son Dakika

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