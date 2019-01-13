Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık

41 dakika önce

Afyonkarahisar'da, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran vatandaşları, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık, System.String[]
Afyonkarahisar'da, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran vatandaşları, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, kentteki bazı şüphelilerin, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran birçok ildeki vatandaşların araçlarını karşılıksız çek vererek satın aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin, resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Polis, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı 2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 21:17:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]