Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvan satın aldıkları besicileri, "parayı EFT ile gönderdik" diyerek oyaladıkları ve paraları hesaba göndermeyip kendilerine ulaşanlara da sahte senet verdikleri ileri sürülen 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yöntemle piyasayı 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen zanlılara yönelik, Afyonkarahisar merkezli Adana, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Afyonkarahisar'da 8, Antalya'da 3, Bursa'da 1 ve Adana'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kurulan paravan şirketlere ait 3 iş yeri reklam panosu, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çap ve miktarlarda tabanca mermisi, çek, senet, ambar fişi, şirket kaşesi, 4 sahte plaka ve şirket evrakları ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11'i ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol şartları uygulandı.

Antalya, Adana, Bursa, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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