Afyonkarahisar'da, esnafı, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Önceki gün "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir suç şebekesinin esnafı dolandırdığı ihbarı üzerine 19 Nisan'da 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, 5 bin 321 esnafı kurdukları çağrı merkezi üzerinden internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle 1 milyon 271 bin 900 lira dolandırdıkları tespit edilmişti.