Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, esnafı, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç şebekesinin esnafı dolandırdığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen 10 adrese düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin, 5 bin 321 esnafı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle toplam 1 milyon 271 bin 900 lira dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara da el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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