Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
31.03.2021 13:41
Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 12 bin 995 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli H.Y'yi İstanbul'da gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
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