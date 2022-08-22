Aşçının ekmek teknesini çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Aşçının ekmek teknesini çaldılar

22.08.2022 13:13

Afyonkarahisar'da düğün ve mevlit yemeklerine yemek servisi yaptığı minibüsü çalınan aşçı, ekmek teknesinin bir an önce bulunmasını istedi.

Afyonkarahisar'da düğün ve mevlit yemeklerine yemek servisi yaptığı minibüsü çalınan aşçı, ekmek teknesinin bir an önce bulunmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan çalınma anında ise bir şahsın hırsızlıktan önce sürekli lokantayı gözetlediği ortaya çıktı.

Olay, Sandıklı ilçesi Ece mahallesinden geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ahmet Özer'e ait içerisinde düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığı ve içinde yemek takımlarının olduğu 03 LP 507 plakalı beyaz renkteki minibüs çalındı. Özer, sabah erken saatlerde lokantasını açmak için geldiğinde minibüsünü park ettiği yerde göremeyince çalındığını anlayıp polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ve olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri minibüsün bulunması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından konuşan Özer ekmek teknesinin bir an önce bulunmasını isteyerek, "Cuma günü saat 05.30 sıralarında aracım kameralarda göründüğü gibi çalındı. Arabamın içeresinde 30 bin liralık sermayem, düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığım takımlarım vardı. Bazı düğün ve mevlit rezervasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım. O açıdan çok mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bir an önce aracımın bulunmasını istiyorum. 4 çocuğumun rızkı idi. Bütün birikimlerim buydu" dedi.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Efeler, Kurtuluş'un yüzüncü yılında Kocatepe'ye gidiyor Efeler, Kurtuluş'un yüzüncü yılında Kocatepe'ye gidiyor 1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi 1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Ahmet Özer, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşçının ekmek teknesini çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aşçının ekmek teknesini çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement