Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada, düğün sahibi baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Fatih, Güncel, Son Dakika

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