Afyonkarahisar'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" programı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, kurumun toplantı salonunda yaptığı konuşmada, çocukların dünyadaki yaşamın anlamı olduğunu söyledi.

Anne ve babaların en değerli varlıkların çocuklar olduğunu çocuklar olduğunu dile getiren Yümnü, şöyle konuştu:

"Dünya üzerindeki devletler ve milletler, çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi ile geleceğe hazırlanması için ellerinden gelenleri esirgemezler. Bu anlamda devletimizde ülkemizdeki çocukların en güzel şekilde yetişmesi için elinden geleni yapıyor. Bu konuda devletimiz aile kurumu ve çocuklar için çok iyi imkanlar sunuyor."

Yümnü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve Türkiye'de yapılan çalışmaları anlattı.

Etkinlikte, çocuklar için eğlence gösterisi yapıldı, resim sergisi incelendi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileler ve çocuklar katıldı.