Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası kapsamındaki MotoFest'te yıldız sanatçılar sahne alacak

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Türkiye MotoFest'te 8 gün boyunca 15 farklı sanatçı ve grup, yarışseverlere konser verecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı "MXGP of Turkey" 1-5 Eylül'de, organizasyonun 10. ayağı "MXGP of Afyon" da 7-8 Eylül'de, Türkiye MotoFest festivaliyle birlikte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi pisti ödüllü Afyonkarahisar Motorsporları Pisti'nde; Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) organize edilecek. Yarışlara 150'ye yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Dünya çapında popüler olan motokros yarışlarının 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen yarışın, 2019'da sadece MXGP of Turkey'in yapıldığı hafta Türkiye ekonomisine 5 milyar liraya yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı.

40'ın üzerinde aktivite ve spor etkinliği ücretsiz sunulacak

Türkiye MotoFest fevtivali kapsamında 8 gün boyunca Türkiye'nin önemli sanatçılarının yer alacağı 15 büyük konser düzenlenecek. Festivali 100 bin kişinin takip etmesi bekleniyor.

Akıl ve zeka oyunlarından badmintona, çocuk motosiklet eğitiminden golfe, körlingden hokeye, dev salıncaktan su kayağına, tenisten uzay tırına kadar 40'ın üzerinde aktivite festival ziyaretçilerine ücretsiz sunulacak.

Festivalde konser verecek sanatçıların programları şöyle:

1 Eylül Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar

2 Eylül Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül Cuma: Haluk Levent

4 Eylül Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy – Ogün Şanlısoy

7 Eylül Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül Çarşamba: Manuş Baba - Ceren Gündoğdu