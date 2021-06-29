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SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika

SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı

29.06.2021 16:00
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa'da ve dünyada Afyonkarahisar'ın ismi duyulacak.

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa'da ve dünyada Afyonkarahisar'ın ismi duyulacak. Profesyonel işler yapıyoruz ama amatör ruhla çalışıyoruz. Afyonkarahisar'ın adını duyurmak için seferberlik halindeyiz" dedi.

Bu yıl 3'üncü kez Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı termal bir otelde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar protokolü ve İstanbul'dan gelen gazetecilerle, davetlilerin katıldığı toplantıyı Ersin Düzen sundu. İlk olarak tanıtım videolarının izletildiği programda daha sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar konuştu. Uçar, 100 bin seyirciyi Afyonkarahisar'da misafir edecek olmanın hayalini kurduklarını ifade etti. Uçar, 10 bine yakın turistin Afyonkarahisar'a gelmesini umut ettiklerini belirterek, "Bir tek hayalim daha kaldı. Burada ifade etmek istiyorum. Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği sporcuların burada yarıştığı, Afyonkarahisar'da Türklerin şampiyon olduğu bir şampiyonayı hayal ediyorum" dedi.

FESTİVAL 7 GÜN SÜRECEK

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise önceki dönem Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın 2018 yılında pisti yaparak Dünya Motokros Yarışları'nın kente gelmesini sağladığını hatırlatarak, "2020 yılında pandemi olduğu için seyircisiz olacaktı, biz de bunu 2021'e öteledik. Bu sene inşallah Afyonkarahisar'da festival olarak yapacağız. Biz 5 gün düşünüyorduk ama 7 gün olarak ifade ettiler" diye konuştu.

'MOTOKROS GERÇEKTEN AFYONKARAHİSAR'A ÇOK YAKIŞTI'

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin iddiası olan bir şehir olduğuna dikkati çekti. Afyonkarahisar sokaklarında dolaşırken bu iddianın hissedileceğini vurgulayan Çiçek, "İşte bu öz güven dünyanın en iyi pistini yapan bir iradeyi yapıyor. Motokros gerçekten Afyonkarahisar'a çok yakıştı. Ben buna cesaret eden, başlatan Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum. Arkasından Mehmet Zeybek Başkan çıtayı yükseltmek için çaba sarf etti" dedi.

'AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE'YE DEĞER KATACAK BİR VİLAYET OLACAK'

Afyonkarahisar isminin dünyada duyulacağını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, motokrosun bir şeref meselesi olduğunu kaydetti. Çiçek, "Uluslararası arenada yaptığımız ilk göz ağrımız. Ama biz daha çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Avrupa'da ve dünyada Afyonkarahisar'ın ismi duyulacak. Profesyonel işler yapıyoruz ama amatör ruhla çalışıyoruz. Afyonkarahisar adını duyurmak için seferberlik halindeyiz. Konu Afyonkarahisar. Afyonkarahisar Türkiye'ye değer katacak bir vilayet olacak" diye konuştu.

MOTOFEST'İN BİLETLERİ ALBİKERE.COM'DA SATILACAK

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası için 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Afyon Motofest'e ünlü şarkıcılar katılacak. 1 Eylül'de Mustafa Ceceli ile başlayacak olan Motofest konserlerinde sırasıyla 2 Eylül'de Ufuk Beydemir ve Cem Adrian, 3 Eylül'de Haluk Levent, 4 Eylül'de Merve Özbey ve Kıraç, 5 Eylül'de de İrem Derici ve Cenk Eren sahne alacak. Motofest'in biletleri önümüzdeki günlerde Valilik öncülüğünde kurulan albikere.com adlı internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.

SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı
SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı

Gökmen Çiçek, Karahisar, İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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