Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama

10.08.2022 21:55
Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama

Afyonkarahisar'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Akşam 20.15 civarında yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından kalkan iki kişilik uçak ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle düştü. 2 pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğine düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının uçağın düştüğü yere girişlerine izin vermeyerek görüntü alınmasının önüne geçmeye çalıştı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama - Son Dakika
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