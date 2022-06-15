Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı

15.06.2022 14:08
Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada düşerek ayağından yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa taşıdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada düşerek ayağından yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa taşıdı.

Balçıkhisar köyünde yaşayan Mustafa Ceylan, yaylada hayvan otlattığı sırada düşerek ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Emrah Şengül, sırtına aldığı yaralıyı, ambulansa kadar taşıdı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ceylan, Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Ceylan, Balçıkhisar, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düşerek yaralanan çobanı uzman çavuş, sırtında ambulansa ulaştırdı - Son Dakika
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