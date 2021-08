SPOR Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışacak sporcular Türkiye'de olmaktan mutlu - Son Dakika

SPOR Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışacak sporcular Türkiye'de olmaktan mutlu (2)

8 gün sürecek organizasyonda katılımcılar eğlence ve spora doyacak

Yarışmacılar Türkiye'deki yarış için heyecanlı

Türkiye ekonomisine 5 milyar TL'den fazla katkı

MXGP, 180 ülkede yayınlanıyor

Dört faklı yarış aynı anda yapılacak

Afyonkarahisar yarışa hazır

Türkiye MotoFest'te 8 günde 8 konser

Motosiklet tutkunları için 50'ye yakın etkinlik

ÖZCAN USTA/ İSTANBUL,(DHA)- Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Türkiye MotoFEST, motosiklet tutkunlarını Afyonkarahisar'da buluşturacak. Şampiyonaya birçok ülkeden katılan sporcular, Afyonkarahisar'daki pistte yarışacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. Sporcular, organizasyona daha fazla katılım sağlanması için de sporseverlere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etapları 4-5 Eylül (MXGP Turkey) ve 7-8 Eylül (MXGP Afyon) tarihlerinde Türkiye MotoFest (1-8 Eylül 2021) ile birlikte Afyonkarahisar'da gerçekleşecek.

YARIŞMACILAR TÜRKİYE'DEKİ YARIŞ İÇİN HEYECANLI

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı için sabırsız olduğunu dile getiren sporcular, sporseverleri Afyonkarahisar'da görmeyi umduklarını söyledi. Yarışmanın Afyonkarahisar ayağında yarışacak olan sporcular; Tony Cairoli, Jorge Prado Garcia, Romain Febvre, Glenn Coldenhoff, Kay de Wolf, Jed Beaton, Ivo Monticelli ve Mattia Gudagnini, iyi bir tesis ve harika bir pistte yarışacakları için heyecanlı olduklarını ve yarışmaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 5 MİLYAR TL'DEN FAZLA KATKI

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP'nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019'da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL'ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye'nin spor ekonomisi ve turizmi için önemli bir yer alan MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest'in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor. En son 2019'da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest'in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon Euro'ya ulaşmıştı.

MXGP, 180 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Motokros yarışlarının en önemli organizasyonun Türkiye etabı olan MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON, 180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Dünyaca ünlü motokrosçular, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN, 7 etaptan oluşan EMXOPEN'da kürsü için ter dökecek.

DÖRT FAKLI YARIŞ AYNI ANDA YAPILACAK

4-5 Eylül ve 7-8 Eylül tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılacak. Türkiye'de yapılacak yarışlara; 25'i aşkın takım, 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor. Gerçekleştirilecek yarışlar ise şöyle:

Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

AFYONKARAHİSAR YARIŞA HAZIR

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Infront Moto Racing, FIM Motokros Dünya Şampiyonası MXGP of Turkey etabından sonra MXGP of Afyon ile birlikte Türkiye'de arka arkaya 2 Grand Prix (GP) gerçekleşecek. 2018- 2019'da iki GP'ye ev sahipliği yapan pist, geçtiğimiz senelerde kazananlar arasında yer alan Thomas Covington, Jorge Prado ve Jeffrey Herlings gibi pilotların beğenilerini de kazandı. Her iki Grand Prix de büyük bir başarıyla tamamlandı ve organizatöre 2018 ve 2019 yıllarında art arda "En İyi Altyapı" ve "En İyi Padok" ödülleri verildi. MXGP ve MX2 yarışlarının yanı sıra, Türkiye art arda gerçekleşecek iki yarışında, FIM Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve FMF Racing tarafından sunulan EMXOpen ve EMX2t sınıflarında 2 farklı Avrupa Motokros Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE MOTOFEST'TE 8 GÜNDE 8 KONSER

Türkiye MotoFest, bu yıl 8 gün sürecek. 1-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak festival, dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Türkiye MotoFest'e bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Sekiz gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, 40'a yakın spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser kadrosunda Mustafa Ceceli, Necati ve Saykolar, Cem Adrian, Ufuk Beydemir, Haluk Levent, Merve Özbey, Kıraç, İrem Derici, Cenk Eren ve Mithat Körler yer alıyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI İÇİN 50'YE YAKIN ETKİNLİK

Motosiklet tutkunları, doğaseverler, karavancılar ve 7'den 77'ye kadar herkesin katılabileceği festivalde; motosiklet yarışları, akrobasi ve ATV gösterileri, zipline, tırmanma duvarı ve 50'ye yakın sportif etkinlik olacak.