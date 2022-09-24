İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

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