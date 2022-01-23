Afyonkarahisar'da düzenlenen "KaravanFest" sona erdi - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "KaravanFest", kardan adam yapma yarışması ile sona erdi.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünce "4 Mevsim Afyonkarahisar" organizasyonu kapsamında yapılan KaravanFest'in son gününde kardan adam yarışması düzenlendi.

Yarışmada birinciliğe "Ertuğrul Gazi" isimli kardan adam, ikinciliğe "oturan adam" ve üçüncülüğe de "Mike Tyson" adlı kardan adam değer görüldü.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki etkinlik bitiminde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruz'un yaşandığı topraklar olduğunu söyledi.

Zaferin 100. yılında ilk etkinliğin karlı havada Afyonkarahisar Belediyesi tarafından KaravanFest adıyla düzenlenmesinin ve bunun coşkuyla gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Çiçek, "Hem üniversite gençleri hem il dışından gelenlerle tıklım tıklım doldu taştı burası. Gönüllerince kar topu oynadılar, kardan adamlar yaptılar. Aynı zamanda konserler oldu. Afyonkarahisar'ın tanıtımına çok büyük katkı sağladı. Afyonkarahisar'a biz gizemli şehir diyoruz. Her dönemde organizasyonlara devam etme kararındayız." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 200'ün üzerinde katılımcıyla düzenledikleri etkinliğin gelecek yıllar için ümit verdiğini, bu tür festivalleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında "Retrobüs" de konser verdi.