Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 146 sikke ve bazı objeler ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 153 parça eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tınaztepe beldesinde bir adrese düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 146 sikke, 5 kolye, birer mühür ve yüzük ele geçirdi.

Ekipler, yakaladığı 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.