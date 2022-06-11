Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

11.06.2022 18:54
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya ile Afyonkarahisar- İzmir kara yollarında şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 80 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve 25 fişek ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki A.G, B.Z. ile M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ile M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, B.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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