Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendiği M.G. ile A.İ.K'nin üst araması ile eşyaları arasında 3 bin 358 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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