Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı

13.05.2022 16:19
Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden 67 ekip, 291 personel ile dedektör köpeğin katıldığı denetimlerde kentteki 57 yerde uygulama yapıldı.

Ekipler, 83'ü yabancı uyruklu 856 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulamasını gerçekleştirdi.

112 araç, 12 metruk bina, 44 park ve bahçe ile muhtelif yerlerde kontroller gerçekleştiren ekipler, 6 araca da 10 bin 140 lira cezai işlem uyguladı.

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Karahisar, Polis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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