Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim

20.07.2022 13:57
Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen şahısların GBT taraması üzerinden kimlik sorgulamaları icra edildi. Denetimlerde esnasında belgelerinde eksiklik bulunan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika
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