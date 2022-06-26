Yoğun programlardan sonra kentin tarihi semtlerini, cami ve mekanları gezdiklerini belirten Ertürk, "Bugün ilk durağımız Ulu Cami oldu. Daha sonra Millet Hamamı, Mevlevi Türbe Cami, Afyonkarahisar konaklarını gezdik. Buradan sonra da Şuhut ilçesine geçeceğiz. Atatürk Evi, Keşkek Evi'ni gezeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - 'Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı' sonrası tarihi mekanlar gezildi - Son Dakika

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