AFYONKARAHİSAR - "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı" sonrası tarihi mekanlar gezildi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı" sonrası tarihi mekanlar gezildi

26.06.2022 20:13

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı" sonrası Afyonkarahisar'ın tarihi mekanları gezildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı" sonrası Afyonkarahisar'ın tarihi mekanları gezildi.

Bir termal otelde 3 gün süren toplantı sonrası, bölgedeki 8 ilin Kadın Kolları Başkanları ve İlçe Kadın Kolları Başkanları tarihi mekanları gezdi.

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AA muhabirine, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Yoğun programlardan sonra kentin tarihi semtlerini, cami ve mekanları gezdiklerini belirten Ertürk, "Bugün ilk durağımız Ulu Cami oldu. Daha sonra Millet Hamamı, Mevlevi Türbe Cami, Afyonkarahisar konaklarını gezdik. Buradan sonra da Şuhut ilçesine geçeceğiz. Atatürk Evi, Keşkek Evi'ni gezeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - 'Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı' sonrası tarihi mekanlar gezildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı" sonrası tarihi mekanlar gezildi - Son Dakika
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