Afyonkarahisar'da eğitim alan kadın ustalar sertifikalarına aldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eğitim alan kadın ustalar sertifikalarına aldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde açılacak yeni tekstil fabrikasında çalışacak kadın ustalar işbaşı öncesi aldıkları eğitim kursunu başarıyla tamamladı.

Afyonkarahisar'da eğitim alan kadın ustalar sertifikalarına aldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde açılacak yeni tekstil fabrikasında çalışacak kadın ustalar işbaşı öncesi aldıkları eğitim kursunu başarıyla tamamladı.

Çobanlar Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen ve dünyaca ünlü bir markaya üretim yapacak olan tekstil fabrikasında çoğunluğu kadınlardan oluşan 500 kişi istihdam edilecek.

Tekstil fabrikasında görev yapacak kadın çalışanlar önce eğitim aldı, eğitimi başarı ile bitiren kadın ustalara sertifika verildi.

Çobanlar Belediyesi'nde düzenlenen sertifika törenine konuşan Belediye Başkanı Ali Altuntaş şunları kaydetti:

"Fabrikamız en kısa zamanda faaliyete geçecek. Kadın ustalarımızın işlerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Çobanlarımızın önümüzdeki yıllarda Afyon'un önemli ilçeleri arasında yer alacaktır."

Daha sonra törene katılan protokol üyeleri kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Çobanlar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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