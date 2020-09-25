Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen'den belediyenin "Askıda Tablet ve TV Kampanyası"na destek - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi, belediyenin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı "Askıda Tablet ve TV Kampanyası"na destek verdi.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar Belediyesinin "Askıda Tablet ve TV Kampanyası" ve eğitime destek projelerinin ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmamaları için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibince başlatılan kampanyayla kentteki hayırseverlere yeni bir hayır kapısı açıldığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaçlarının imdadına yetişen bu kampanya, istikbalimizle ilgili kaygı duyan, eğitime duyarlı tüm kesimler için katkı sunulması gereken bir fırsattır. Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi yönetim kurulu olarak da 'çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyerek kampanya dahilinde ihtiyaç sahibi 10 öğrencimize tablet hediye edeceğiz."

Arslan, Afyonkarahisarlı hayırseverleri, belediyenin başlattığı "Askıda Tablet ve TV Kampanyası"na ortak olmaya ve katkı sunmaya davet etti.