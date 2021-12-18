Afyonkarahisar'da Eğitim-İş Sendikası'ndan promosyon açıklamasında bulundu - Son Dakika

Eğitim-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizam Çağdaş Yalçınkaya, promosyon görüşmelerinin şeffaf ve katılımcı olması için tüm sendika temsilcilerinin görüşmelere davet edilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçınkaya, Kent Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde milli eğitim müdürlükleri tarafından maaş karşılığı promosyon ödemeleri için görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

Sendikaların şeffaflık ve etik değerler gereği görüşmelere davet edildiğini dile getiren Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü de personeli için bir promosyon anlaşması yapacak. Bizler de bu süreçte birçok ilde ve ilçede olduğu gibi açık, şeffaf ve katılımcı bir görüşmenin ilimizde de yapılmasını bekledik. Hala da bekliyoruz. Eğitim Öğretim çalışanlarından ve meslektaşlarından bu süreci saklayıp nezaket gereği bilgi ve davet yapılmaması ilgili müdürlükler içinde aslında bir zorluktur. Aslında ilimizdeki tüm sendika temsilcileri de çağrılsa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de eli güçlenir."

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. Basın açıklamasına, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'da katıldı.