Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli
24 dakika önce
Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar
kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa
, Bayat, Emirdağ
ve İhsaniye
ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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