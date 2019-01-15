Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli

24 dakika önce

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Emirdağ, Sinanpaşa, Afyon, Güncel
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