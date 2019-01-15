Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Afyonkarahisar
merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve İhsaniye
, İscehisar, Emirdağ
, Bayat ve Sinanpaşa
ilçelerinde 16 Ocak Çarşamba
eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi