Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Afyonkarahisar merkez ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve İhsaniye, İscehisar, Emirdağ, Bayat ve Sinanpaşa ilçelerinde 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Sinanpaşa, Emirdağ, İhsaniye, Afyon, Güncel
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