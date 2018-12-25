Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Tatili

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar Başmakçı Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ayrıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Mustafa Tutulmaz, Çarşamba İlçesi, Afyonkarahisar, Güncel
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