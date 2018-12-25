Afyonkarahisar'da Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba
günü) Dinar Başmakçı Dazkırı
ve Evciler
ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi.
Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ayrıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi
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birimi tarafından eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA
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