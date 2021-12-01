Üye Girişi
Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde "Damsız girilmez" kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde "Damsız girilmez" kavgası: 2 yaralı

01.12.2021 15:09
Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde "Damsız girilmez" kavgası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde hasta bir çocuğa yardım skandalı ile gündeme gelen alkollü eğlence merkezinde "Damsız girilmez" tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde hasta bir çocuğa yardım skandalı ile gündeme gelen alkollü eğlence merkezinde "Damsız girilmez" tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 mekan çalışanının ise kabarık bir sabıka kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Olay, kent merkezinde Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 4. kilometresi üzerindeki bir alkollü eğlence merkezinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. isimli şahsa ait iş yerine gelen Süleyman E. (32) ve Salih K. (23), alkol almak için içeri girmek istedi. İddiaya göre mekanda güvenlik görevlisi olan E.B.K. (23), M.D. (26) ve A.C.K. (24) ile içeri girmek isteyen Süleyman E. ve Salih K. arasında "Damsız girilmez" sözleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden pompalı tüfeği alan güvenlik görevlileri, geldikleri 03 AAD 557 plakalı otomobile binmek üzereyken Süleyman E. ve Salih K.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Süleyman E. göğüs, karın, bacak ve kasık kısımlarından vurulurken, Salik K. ise sağ kolu ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Üzerine kurşun yağdırılan otomobil delik deşik oldu

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Ekipler, üzerine kurşun yağdırılan otomobilin arka kısmının saçmalardan dolayı adeta delik deşik olduğunu belirledi. Olay yerinde 5 adet de boş kartuş bulundu.

Olayı gerçekleştirilen şahısların kabarık suç kayıtları dikkat çekti

Yaşanan silahlı kavga sonrası bir adet suç kaydı bulunan E.B.K., 3 adet suç kaydı bulunan M.D. (26) ve 4 adet suç kaydı bulunan A.C.K. ile iş yeri sahibi H.B. polis tarafından gözaltına alındı. H.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Öte yandan, söz konusu iş yeri geçtiğimiz günlerde kentte hasta olan küçük bir çocuğa yardım adı altında yaptığı alkollü eğlence skandalı ile gündeme gelmişti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde Damsız girilmez kavgası: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde Damsız girilmez kavgası: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde Damsız girilmez kavgası: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde Damsız girilmez kavgası: 2 yaralı

Güvenlik Görevlisi, Karahisar, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde 'Damsız girilmez' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi 15:10 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti 14:48 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum

Son Dakika Haberleri
15:11 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
14:44 "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor
14:41 Mansur Yavaş'a MHP'den bir tehdit daha: Artık hasmımızdır!
14:39 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman
Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber         
15:12
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
14:39
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
13:28
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da eğlence merkezinde "Damsız girilmez" kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement