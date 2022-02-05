Üye Girişi
Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza

05.02.2022 15:24
Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza

Afyonkarahisar'da motosikletten düşerek yaralanınca ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan kişiye, 6 bin 120 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da motosikletten düşerek yaralanınca ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan kişiye, 6 bin 120 lira ceza kesildi.

T.G. (32) kullandığı tescilsiz motosikleti Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi'nde devirmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.G, ambulansla Bolvadin Devleti Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastanedeki tedavisinin ardından T.G'ye "ehliyetsiz, alkollü ve tescilsiz araç kullanmak ile kask takmamak"tan 6 bin 120 lira ceza uyguladı.

YORUMLAR
500

Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:51 Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement