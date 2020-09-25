Afyonkarahisar'da ekim ayında "Kan Ver Afyon" kampanyası başlayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde ekim ayında başlatılacak "Kan Ver Afyon" isimli kan bağışı kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) konferans salonundaki tanıtımda açıklamada bulunan Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman, dünya ve Türkiye'deki pandemi dolayısıyla kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşandığını söyledi.

Kızılay'ın kan bağış merkezlerinde hijyen ve sağlık kurallarına büyük hassasiyet gösterildiğini dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Kan bağışı, 15 dakika süren bir işlemdir. Vatandaşlarımızın da sağlığına olumsuz etki edecek herhangi bir şey yoktur. Kızılay kan merkezleri hastane değil, sağlıklı insanların geldikleri, 2 saatte bir dezenfektan uygulamasıyla temizlenen hijyenik ortamlardır. Yeni tip koronavirüs de (Kovid-19) kan yoluyla bulaşmıyor. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok."

Akman, ekim ayında hedeflerinin 4 bin ünite kan olduğunu belirterek, destek vermek için bütün Afyonkarahisarlıları kampanyaya davet etti.

"Kan Ver Afyon" kan bağış kampanyasının tanıtım törenine Akman'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu (TAP) Başkanı Mehmet Ali Danışman ve TAP proje sorumlusu İsa Gök katıldı.

Öte yandan kampanyanın, valilik koordinesindeki "Afyonkarahisar Sevgi Yılı" etkinliklerine dahil edildiği belirtildi.