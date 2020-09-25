Afyonkarahisar'da ekim ayında "Kan Ver Afyon" kampanyası başlayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ekim ayında "Kan Ver Afyon" kampanyası başlayacak

Afyonkarahisar'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde ekim ayında başlatılacak "Kan Ver Afyon" isimli kan bağışı kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar'da ekim ayında

Afyonkarahisar'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde ekim ayında başlatılacak "Kan Ver Afyon" isimli kan bağışı kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) konferans salonundaki tanıtımda açıklamada bulunan Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman, dünya ve Türkiye'deki pandemi dolayısıyla kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşandığını söyledi.

Kızılay'ın kan bağış merkezlerinde hijyen ve sağlık kurallarına büyük hassasiyet gösterildiğini dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Kan bağışı, 15 dakika süren bir işlemdir. Vatandaşlarımızın da sağlığına olumsuz etki edecek herhangi bir şey yoktur. Kızılay kan merkezleri hastane değil, sağlıklı insanların geldikleri, 2 saatte bir dezenfektan uygulamasıyla temizlenen hijyenik ortamlardır. Yeni tip koronavirüs de (Kovid-19) kan yoluyla bulaşmıyor. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok."

Akman, ekim ayında hedeflerinin 4 bin ünite kan olduğunu belirterek, destek vermek için bütün Afyonkarahisarlıları kampanyaya davet etti.

"Kan Ver Afyon" kan bağış kampanyasının tanıtım törenine Akman'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu (TAP) Başkanı Mehmet Ali Danışman ve TAP proje sorumlusu İsa Gök katıldı.

Öte yandan kampanyanın, valilik koordinesindeki "Afyonkarahisar Sevgi Yılı" etkinliklerine dahil edildiği belirtildi.

Kan Bağışı, Afyon, Kamu, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ekim ayında 'Kan Ver Afyon' kampanyası başlayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da ekim ayında "Kan Ver Afyon" kampanyası başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei