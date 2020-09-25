- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı

- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı Gelen zamla birlikte kentte ekmeğin satışı fiyatı 1 TL 25 kuruştan, 1 TL 40 kuruşa çıktı 2 yıl aradan sonra ekmeğe yüzde 12'lik zam yapıldı Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruş zam yapıldı.

- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı

Gelen zamla birlikte kentte ekmeğin satışı fiyatı 1 TL 25 kuruştan, 1 TL 40 kuruşa çıktı

2 yıl aradan sonra ekmeğe yüzde 12'lik zam yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte kentte 250 gram ekmeğin satış fiyatı 1 TL 40 kuruş oldu. Fırıncı esnafı yapılan zamma gerekçe olarak ise un ile birlikte ekmek yapımında kullanılan diğer hammaddelere gelen zamları gösterdi.

Kentte yaklaşık 2 yıldan bu yana zam yapılmayan ekmeğe dün itibari ile 15 kuruş zam yapıldı. 1 TL 25 kuruştan satılan ekmek gelen zam ile birlikte 1 TL 40 kuruşa yükseldi. Kentte ekmek 2 yıl aradan sonra yüzde 12 zam gördü. Zamma karşın rekabet piyasası gözetilerek kentte bazı fırın ve bakkalların ise ekmeği halen 1 TL 25 kuruştan sattıkları gözlendi.

Ekmeğe yapılan zamma ise Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Un ve Unlu Mamul Üreticileri Meslek Komitesi Başkanı Burak Aşkın ekmeğe yapılan zamma gerekçe olarak ise un başta olmak üzere diğer hammaddelere son iki yılda gelen zamları gerekçe gösterdi. 2 seneden bu yanan fırıncı esnafının hammaddeye gelen zamlara direnç gösterdiğini ancak sonrasında ise kendilerinin 15 kuruşluk zam kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Aşkın, "Hammaddeye gelen zamlara karşın bizim aldığımız zam kararı düşük bile" dedi.

Vatandaşlar pandemiden dolayı zamma zamansız olduğu için tepki gösterdi

Zamma karşın Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar ise tepki gösterdi. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde bir çok ürüne zam geldiğini ancak temel gıda maddelerinden olan ekmeğe gelen zammın yerinde ve zamanında olmadığını vurguladılar. Bir çok kişinin pandemiden dolayı yarı zamanlı çalıştığını ya da işsiz kaldığını hatırlatan vatandaşlar ekmeğe gelen zam ile birlikte geçim sıkıntısını daha fazla artacağını savundular.

Öte yandan, kentte köy ekmeği olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 500 le 2 bin gram arasında değişen ekmeğin fiyatı ise 6 TL'den, 7 TL'ye çıktı.

- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı
- Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı

Türk Lirası, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Afyonkarahisar'da ekmeğe 15 kuruşluk zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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