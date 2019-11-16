Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çatı tadilatında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavaşlar köyündeki besihanenin çatı tadilatında çalışan Aytekin Dündar (28), kaynak yaptığı sırada elektrik teline temas etti.

Akıma kapılan Dündar, yaralanarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dündar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.