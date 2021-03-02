AFYONKARAHİSAR - Emekli öğretmen koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı - Son Dakika

Afyonkarahisarlı emekli öğretmen Veli Cengiz'in yazdığı "Bir varmış Bir Yokmuş Korona Öyküleri" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

İl Genel Meclisi'ndeki (İGM) kitap tanıtımına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İGM Burhanettin Çoban, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kitapseverler katıldı.

İkinci kitabını çıkaran Cengiz, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vefat haberini çok üzgün bir şekilde verdiğinde bu kitabı yazmaya karar verdiğini söyledi.

Kitaptaki öykülerin hepsinin pandemi sürecinde Türkiye'deki yaşanan olaylardan oluştuğunu dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Bu kitabı yazmamın nedeni Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına destek olmak. Onlar bizim kahramanımız. Onların geride bıraktığı çocuklarına iyi bir eğitim alabilmeleri için satışından elde edilecek geliri burs olarak kullanacağız. Ayrıca, kitabın basılmasında destek veren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e de teşekkür ediyorum."

-"Hocamıza da bu duyarlı davranışı için minnettarız"

Vali Yardımcısı Keklik de pandemi sürecinde insanların yaşam tarzımızın değiştiğini belirterek, Cengiz'in kültür hayatına değerli bir eser kazandırdığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının yaklaşık bir yıldır Kovid-19 ile mücadele ettiğini aktaran Keklik, "Pandemi, insanlığı ve dünyayı derinden etkiledi. Bu süreçte ülkemiz örnek bir çalışma gösterdi. Sağlık çalışanlarımızın çok büyük çabaları ile örnek bir süreç devam ediyor. Bu kitabın geliri, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın evlatları için harcanacak. Hocamıza da bu duyarlı davranışı için minnettarız." dedi.

İGM Başkanı Çoban da emekli öğretmen Cengiz'in sağlık çalışanlarına destek amacıyla kaleme aldığı kitabın Afyonkarahisar'a ve Türk öykü geleneğine hayırlı olmasını temenni etti.

Cengiz, tanıtıma katılanlara yeni kitabını imzaladı.