Afyonkarahisar'da "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda yapılacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesi tanıtıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilçeye bağlı Döğer beldesinde Emre Gölü kıyısında düzenlenen proje tanıtım programında, ağustos ayında ihaleye çıkacak proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ödeneğin temin edildiğini söyledi.

Projenin Afyonkarahisar'ın tarih ve turizm potansiyelini gün yüzüne çıkaracağını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Emre Gölü ve çevresini Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmeye kararlıyız. Bunu da Afyonkarahisar'ın bütün dinamikleriyle birlikte kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde başaracağız. 'Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi' projemiz Frig Vadisi Havzası içerisinde 35 bin metrekare alanda uygulanacak olup içerisinde yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, sosyal aktivitelerin yapılabileceği yeşil alanlar olacak."

"Bölgeyi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getireceğiz"

Çiçek, Frig Vadisi'ne ilişkin doğa ve turizm çalışmalarına yönelik başlangıç noktası olarak Ayazini ve Emre Gölü tanıtımını hedef aldıklarını vurguladı.

Proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödenek ayırdığını aktaran Çiçek,"Kendi oluşturduğumuz fon ile beraber bölgeyi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getireceğiz. 35 bin metrekare alanda çalışacağız. Tarih ile iç içe olan gölümüzü tepeden gören Afyonkarahisar'a yakışır, Frig Vadisi'ne yakışır bir turizm destinasyonu yapacağız. Bölgeyi halkımızın hizmetine sunacağız.Turistlerimizin birçok sosyal aktivitelere ulaşabilecekleri, tarih ve tabiat duygusunu aynı anda hissedebilecekleri bir mekan oluşturacağız." dedi.

Proje tanıtım töreninde, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da telefonla törene katılarak, "Emre Gölü tabiat harikası bir yer. Bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeliyiz. El birliği ile inşallah bu bölgeleri daha güzel hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Proje tanıtım törenine Çiçek, Özkaya ve Yurdunuseven'in yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen, belde belediye başkanları ile İl Genel Meclis üyeleri katıldı.