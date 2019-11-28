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Afyonkarahisar'da en çok üzüm üretimi Dazkırı'da yapılıyor

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre Afyonkarahisar'da 46 ton çekirdekli kurutmalık üzüm üretilirken, 458 ton 61 kilo sofralık çekirdekli üzüm üretildi.

Afyonkarahisar'da en çok üzüm üretimi Dazkırı'da yapılıyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre Afyonkarahisar'da 46 ton çekirdekli kurutmalık üzüm üretilirken, 458 ton 61 kilo sofralık çekirdekli üzüm üretildi.


TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lik bir azalış göstererek 1 milyon 46 bin 345 ton olduğu bildirildi. Öte yandan 2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 31,6'lık bir artış göstererek 477 bin 746 ton olduğu belirtildi.


TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da 46 ton çekirdekli kurutmalık üzüm üretilirken, 458 ton 61 kilo sofralık çekirdekli üzüm üretildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:


"2018 yılı geçici verilerine göre Afyonkarahisar, 46 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi ile en fazla üretim yapan 30. il konumundadır. Bu üretimin 45 tonu Dazkırı ilçesinde, 1 tonu ise Dinar ilçesinde yapılmıştır. 2018 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 31,4'lük bir azalış göstererek 458 061 ton olmuştur. 2018 yılı geçici verilerine göre Afyonkarahisar, 18 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 22. il konumundadır. 18 tonluk üretimin tamamı Dazkırı ilçesinde yapılmıştır. 2018 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdekli üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,2'lik bir artış göstererek 1 milyon 487 bin 201 tona çıkmıştır. 2018 yılı geçici verilerine göre Afyonkarahisar, 1 112 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 58.il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 0,1'ini karşılamaktadır. 2018 yılında, Afyonkarahisar'da üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Dazkırı 374 ton, Şuhut 315 ton, Sandıklı 91 ton, Emirdağ 75 ton ve Evciler 74 tondur. Kızılören, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde hiç üretim yapılmamıştır.


2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de şaraplık üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,0'lık bir azalış göstererek 463 bin 647 ton olmuştur." - AFYONKARAHİSAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dazkırı, Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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