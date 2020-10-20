Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Afyonkarahisar'da tanıtıldı.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusuna İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Sandıklı, Şuhut, Çobanlar ve Sultandağı ilçelerindeki Kadın Kültür Evleri'nde 65 kadına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Proje kapsamında kadınlara "uyuşturucu madde bağımlılığı" konusu anlatılarak ile kullanılması halinde yetişkinler ve çocuklardaki davranışsal etkilerinin farkındalığı amaçlanıyor.
- Kaynak: AA
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