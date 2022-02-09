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Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi

09.02.2022 16:50
Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ile İscehisar ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 91 kişiye eğitim verildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ile İscehisar ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 91 kişiye eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Çay ve İscehisar'daki kadın kültür evlerinde 91 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sunumu yaptı.

Öte yandan Etkinliğe katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika
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