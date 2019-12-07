Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da engellilere yönelik e-KPSS kursları açıldı.

Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da engellilere yönelik e- KPSS kursları açıldı.

Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nda Halk Eğitim Merkezi ile Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi işbirliğiyle açılan e-KPSS kurslarına 40 engelli kursiyer katılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Muhammet Mustafa Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 26 Nisan'da yapılacak e-KPSS sınavına katılacak bütün engelli gruplarının katılabildiğini söyledi.

Kurslarda 4 branşta eğitim verildiğini dile getiren Başyiğit, "Hedefimiz Afyonkarahisar'daki engelli bireylerin devlet kurumlarında istihdam sağlamak. Bize destek veren bütün engelli sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Afyon, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görme engelli gencin hazırladığı program 600 bin kişinin hayatını kolaylaştırdı
41 kadın el ele verip Afyonkarahisar'ın tescillenmiş ürünlerinin imalatına başladı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]