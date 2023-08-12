Ablasını ziyarete gitti, bahçede eniştesini ölü buldu - Son Dakika
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Ablasını ziyarete gitti, bahçede eniştesini ölü buldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 11:21

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ablasını ziyarete giden H.K., evlerinin bahçesinde eniştesi A.G.'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde yaşayan ablasını ziyarete giden H.K. evin bahçesine girdiğinde ummadığı bir manzara ile karşılaştı. Kayınbirader eniştesini bahçede ölü olarak buldu.

HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

Eniştesinin yerde hareketsiz yattığını fark eden H.K., ardından durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri A.G.'nin öldüğünü belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından A.G.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Yeşilçiftlik, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ablasını ziyarete gitti, bahçede eniştesini ölü buldu - Son Dakika


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