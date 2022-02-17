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AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

17.02.2022 15:13

AFYONKARAHİSAR'da battaniyeye sarılı bulunan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'da battaniyeye sarılı bulunan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Selçuklu mahallesindeki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı yanındaki Necmettin Erbakan üst geçidi altında erkek cesedi bulundu. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri battaniyeye sarılı cesedi inceledi. Cesetten H.K (69) adına kimlik çıktı. Sokaklarda yaşadığı iddia edilen H.K.'nın geceyi geçirmek için burayı tercih ettiği ve sabaha karşı donarak öldüğü iddia edildi.

H.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

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Adli Tıp Kurumu, Karahisar, Selçuklu, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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