Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu
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Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Seydiler beldesi Kırkinler mevkisinde çalıların arasında bir ceset olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, mavi branda üzerinde çürümüş bir ceset buldu.
Olay yeri incelemesinin ardından 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan cesedin başının altındaki yastıkta boş mermi kovanı bulundu.
Seydiler, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: AA
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