Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Seydiler
beldesi Kırkinler mevkisinde çalıların arasında bir ceset olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, mavi branda üzerinde çürümüş bir ceset buldu.
Olay yeri incelemesinin ardından 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp
Kurumuna götürüldü. Polis
ekiplerinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan cesedin başının altındaki yastıkta boş mermi kovanı bulundu.
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